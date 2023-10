Agression verbale, irrespect, incidents entre bénéficiaires: les Restos du Coeur de Namur suspendent leurs activités à cause de l'insécurité

Tous les matins, dès 7h30, Vincent est chargé d’accueillir les premiers usagers au "Resto du Cœur". Seulement, depuis plusieurs jours, son travail se limite à récupérer et trier les invendus.

La semaine dernière, un de ses collègues et lui-même ont été agressés verbalement par des bénéficiaires et la Direction a décidé de suspendre le service des petits-déjeuners.

"S'ils ont dormi en squat ou à la rue, on est les premières personnes qu'ils vont voir le matin, donc la pression qu'ils ont ressenti va nous retomber dessus. D'où l'agressivité qui augmente", explique Vincent Burniaux, employé au Resto du Cœur de Namur.

À lire aussi Restos du Coeur: la famille de Bernard Arnault annonce verser une aide de 10 millions d'euros

Priver les bénéficiaires de petit-déjeuner durant une semaine : la décision n’a pas été facile à prendre. Mais pour le Directeur de l’établissement, il fallait le marquer le coup.

"C'était important de réagir et de protéger mes équipes. C'est monté trop fort et cela pourrait déborder : il y a des couteaux à table, on ne voudrait pas qu'il y ait des incidents", détaille Roberto Galante, le Directeur du Resto du Cœur de Namur.