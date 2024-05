Deux tiers des logements sont occupés par leur propriétaire en Belgique... mais les disparités entre les communes sont énormes

Entre 2011 et 2021, le nombre de logements classiques occupés par leur propriétaire a légèrement diminué en Belgique. Ce chiffre est de 64,5 % en 2021, contre 65,6 % du nombre total de logements classiques occupés dix ans plus tôt.

Sans surprise, ce sont les communes Bruxelloises qui affichent les proportions les plus faibles de logements occupés par leur propriétaire. Saint-Gilles (26,5 %), Ixelles (26,6 %), Saint-Josse-ten-Noode (26,9 %), Bruxelles (30,2 %) et Etterbeek (30,7 %).

Parmi les vingt plus grandes communes belges , le classement change un peu. On retrouve Alost en tête (68,2 %). La Louvière (61,7 %), Charleroi (54,8 %), Mons (54,4 %), Namur (53,2 %), Liège (44,6 %) sont les grandes villes wallonnes du classement.

Cinq communes flamandes affichent les proportions les plus importantes de logements occupés par leur propriétaire. Glabeek (90,5 %), Kortenaken (90,3 %), Horebeke (88,9 %), Linter (87,5 %) et Gingelom (87,3 %).

Au sein des grandes communes et villes, les variations du nombre de logements classiques occupés par leur propriétaire sont plus grandes entre 2011 et 2021, à la hausse comme à la baisse, avec quelques valeurs qui sortent du lot comme celles de Molenbeek-Saint-Jean (+ 3,8 ppt), Bruxelles (+ 3,3 ppt) et Ostende (+ 2,0 ppt), d'une part, et de Liège (- 3,5 ppt) et Louvain (- 2,9 ppt), d'autre part.