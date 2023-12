Anne-Chantal a été l'un des bébés arrachés à leur mère par des religieuses: "Ce sont des blessures qui restent"

Retour sur le scandale que l'on évoquait hier : celui des 30.000 bébés arrachés à leur mère et vendus par des religieuses jusque dans les années 80. Nous avons pu recueillir les témoignages de deux de ces bébés de l'époque, deux femmes : l'une est wallonne, l'autre flamande. Elles sont aujourd'hui à la recherche de leurs mères biologiques.

Anne-Chantal a été adoptée sous X en 1963 et elle nous accueille dans son manège, où elle organise des activités pour enfants. "Comme tous les enfants adoptés, on a cette espèce 'd'abandonite' aigue, on a ce besoin d'aider ceux qui en ont besoin", dit-elle.

Ses parents étaient mariés depuis 7 ans lorsqu'ils se sont tournés vers l'adoption. "Ils sont allés me chercher en France et ils sont revenus avec un petit bébé sous le bras", explique-t-elle, platement.