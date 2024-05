AstraZeneca retire son vaccin contre le covid-19 dans le monde entier: un procès est toujours en cours au Royaume-Uni

Le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca retire son vaccin contre le covid-19 dans le monde entier, écrit le journal The Telegraph. À la fin du mois d’avril, la société pharmaceutique suédo-britannique avait admis que le vaccin "peut très rarement provoquer le TTS". TTS signifiant thrombose avec syndrome de thrombocytopénie et peut conduire à des caillots sanguins et trop faible un compte de plaquettes.

Le vaccin, connu sous le nom de Vaxzevria, ne peut plus être utilisé dans l’Union européenne maintenant qu’AstraZeneca l’a retiré, a déclaré le journal. Au Royaume-Uni, un procès collectif est en cours contre AstraZeneca. Le vaccin aurait causé des blessures graves et parfois même la mort dans des dizaines de cas.