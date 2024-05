Peut-on vraiment comparer les inondations de 2021 avec celles de ce week-end?

Les inondations de 2021 ont touché une majeure partie de la Wallonie tandis que celles de 2024 sont principalement concentrées sur la province de Liège. Il y a trois ans, 209 communes étaient impactées. La situation dans les vallées de la Vesdre et de la Meuse avaient été particulièrement compliquées ainsi que pour les communes de Chaudfontaine, Pepinster, Limbourg ou encore Trooz, les communes les plus sinistrées à l'époque.

Ce sont ces mêmes communes qui ont été touchées ce week-end, bien que les inondations aient été bien moins importantes. "Les dégâts de cette nuit restent conséquents mais on est loin de cette situation en juillet 2021", précise Claire Carosone. Ce qui explique cela, c'est que les inondations ont été bien plus localisées. Elles se concentrent ce week-end sur la partie nord de la province de Liège. "Alors c'est vrai que les cours d'eau de ce territoire ont connu des débits très importants hier soir et cette nuit mais les hydrologues le confirment: ces débits restent très en deçà des mesures qui avaient été faites en 2021."