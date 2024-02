Attention au quishing, un nouveau type d'arnaque utilisant de faux codes QR

Les codes QR peuvent également être utilisés pour tenter d'installer des logiciels malveillants chez les victimes, afin de voler des données personnelles telles que les identifiants bancaires.

"Les escrocs suivent les tendances actuelles et utilisent également l'intelligence artificielle", poursuit le SPF Économie. Ils s'en servent, par exemple, pour rédiger des messages trompeurs. "Cela leur permet de rédiger des messages de meilleure qualité et de manière encore plus professionnelle, ce qui les rend plus difficiles à repérer", expose encore le service public. Ce dernier ajoute que les escrocs emploient ensuite les données dérobées pour de l'ingénierie sociale, "une pratique frauduleuse destinée à vous approcher encore plus personnellement et à augmenter les chances de succès de l'escroquerie".

Le nombre de signalements de cas de phishing lors duquel la victime a déclaré avoir perdu de l'argent a baissé en 2023, ajoute le SPF Economie. Un total de 597 signalements ont été enregistrés en 2023 contre 1.059 en 2022. La perte moyenne déclarée par les victimes (qui ne correspond pas nécessairement la perte financière réelle) a également diminué, passant de 4.678 à 4.080 euros.