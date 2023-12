Autrefois ultra-populaire, les SMS de bons voeux sont désormais délaissés: comment l'expliquer?

Dans quelques heures, nous allons souhaiter nos meilleurs vœux à nos proches. Si le SMS conserve quelques adeptes, ce moyen de communication est de plus en plus délaissé au profit des réseaux sociaux.

Du bonheur, de la réussite, une bonne santé : le soir du réveillon, pour adresser nos vœux à nos proches, nous avons différents moyens à notre disposition. "Je mets une publication sur les réseaux sociaux, comme ça tout le monde le voit et il ne faut pas envoyer un message individuel à tout le monde", explique un jeune homme. "J'envoie un SMS aux personnes un peu plus âgées, qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux", déclare une autre personne rencontrée.



Les réseaux sociaux sont donc de plus en plus privilégiés. Pourtant, il y a quelques années, les SMS étaient incontournables au point de saturer le réseau. "À l'époque, c'était la galère, on attendait le moment où le message allait passer", témoigne une dame.



Après un pic lors du réveillon de la Saint-Sylvestre 2014, avec 70 millions de SMS échangés, le recours aux textos diminue d’année en année. En revanche, l’échange des données mobiles ne cesse d’augmenter depuis. Un basculement du texte vers la photo ou la vidéo de vœux qui s’explique par deux éléments. "D'une part, le réseau, la 4G permet cela. Deuxième chose, les smartphones ont évolué vers des sortes de mini-ordinateur, où WhatsApp par exemple, aide beaucoup", explique Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus.

Nous n’avons pas pour autant cessé de personnaliser nos souhaits. "Désormais, on peut envoyer des photos plus personnelles à un nombre limité de personne avec les applications", enchaîne-t-il.



Selon la tradition, nous avons jusqu’au 31 janvier pour adresser nos vœux, mais en personne, c’est encore mieux !