Avis aux nostalgiques: un jouet phare des années 90 fait son grand retour

Ce sera sans doute LE jouet connecté des fêtes de Saint-Nicolas et Noël : le tamagotchi uni revient en force. Déjà disponible sur internet depuis quelques mois, il séduit les fans.

Le jouet né il y a 25 ans fait donc son grand retour avec un concept identique : on doit s'occuper d'un animal virtuel et le nourrir. Mais, le jouet connecté que l'on porte au poignet offre beaucoup plus de possibilités que les précédentes versions.

Une connection wifi

Les amateurs en sont fous et dans les magasins, on s'attend à voir les ventes décoller dans les prochaines semaines.