À Bruxelles, le délai pour obtenir un permis d'urbanisation est trois fois plus long qu'ailleurs en Europe: "C'est la cata"

"Le parcours du combattant"

"Aujourd'hui, pour pouvoir construire, il faut respecter toute une série de contraintes", indique Francis Metzger au micro de Martin Buxant. "Il y a un siècle, un permis d'urbanisme, c'était pas grand-chose, quelques feuillets, et en quelques semaines, on avait son permis." Une réalité qui est toute autre aujourd'hui. "De nos jours, un permis d'urbanisme, c'est le parcours du combattant", poursuit le président de l'Ordre des Architectes. "Il est extrêmement difficile de l'avoir et le parcours est très long. Et c'est un vrai handicap pour notre société."



Bien qu'un permis ne soit "jamais facile à avoir", Francis Metzger dénonce surtout les délais particulièrement longs pour l'obtention des permis d'urbanisme pour les grands projets. "C'est la cata surtout à Bruxelles", se désole-t-il. "En Wallonie, la difficulté, c'est de rencontrer les autorités administratives." "Bruxelles c'est le sommet absolu", regrette l'architecte. "Si je prends des villes de taille comparable comme Amsterdam, Berlin, Marseille: c'est quatre mois pour obtenir un permis d'urbanisme. Tous ceux qui ont demandé un permis récemment se rendront compte que sur Bruxelles, on est à plus d'un an et demi pour le même type de projet..." Soit trois fois plus de temps.