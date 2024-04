Après la Grèce et la France, du sable du Sahara arrive en Belgique: y a-t-il des risques pour la santé?

"Ce sont des particules qui ont la dimension parfaite pour entrer dans les voies respiratoires et donc elles vont provoquer des troubles respiratoires principalement, c'est-à-dire de l'asthme ou des aggravations de symptômes chez des patients qui ont déjà des maladies respiratoires chroniques, comme les fumeurs par exemple. Et puis également ce sable transporte des allergènes qui peuvent alors provoquer des allergies au niveau des yeux ou du nez", précise Olivier Michel, pneumo-allergologue au Chirec.

Ce nuage de sable du Sahara survole déjà le territoire de la France. Il devrait arriver chez nous d'ici ce soir mais de manière moins importante qu'il y a trois, quatre semaines.

"Il vient d'Afrique du Nord essentiellement et il remonte par le sud-est de la France et alors une partie de ce panache va atteindre la Belgique mais en quantité beaucoup moindre que ce qu'on a connu début avril. Donc on pourrait quand même éventuellement avoir quelques dépositions si on a des précipitations, mais en moindre quantité normalement", estime Quentin Laffineur, scientifique à l’Institut royal météorologique.