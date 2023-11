Ces pulls de Noël à bas prix n'existent pas: il s'agit d'une arnaque à l'intelligence artificielle

Il est facile de craquer sur un pull Noël avec la période des fêtes qui arrive. Mais attention, une arnaque se répand : des pulls de Noël en vente sur les réseaux sociaux qui sont créés par une intelligence artificielle.

Les photos de ces produits ne correspondent pas à la réalité. Grâce à Midjourney, une intelligence artificielle, et en 30 secondes, les arnaqueurs peuvent créer leur propre pull. Il est également possible de copier les vêtements des plus grands créateurs de mode. "Il suffit de demander à l'IA de faire un pull comme une marque de vêtements", explique Thierry Lechanteur, créateur numérique spécialisé dans les intelligences artificielles. "Il va donc faire un pull dans le style de... comme si on demandait de faire un tableau sur le style de Picasso."