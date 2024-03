Cette voix bien connue de dessins animés n'a que 12 ans: découvrez Lise, cette jeune belge qui prête sa voix

Pour pratiquer cette activité rémunérée, Lise doit se rendre régulièrement à Bruxelles et bien s’organiser pour ne pas négliger ses devoirs : "Pour gérer le travail et tout ça, je le fais généralement le vendredi et le dimanche. Le samedi, on part généralement toute la journée pour le doublage".

Cette expérience est une véritable opportunité que Lise a su saisir et dont elle sort enrichie. "On nous voit pas forcément, donc on est plus détendu. Et puis on peut vraiment se lâcher et à la fin, je suis vraiment fatiguée quand je rentre chez moi", confie-t-elle.

Lise est bien consciente que sa voix va évoluer, mais elle espère poursuivre sa carrière aussi longtemps que possible.