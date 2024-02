Colère des agriculteurs: six choses à retenir de la réunion entre les syndicats et les autorités européennes

David Clarinval, en charge du dossier pour la présidence belge du conseil et du commissaire européen à l'Agriculture, a détaillé un certain nombre de mesures prises aujourd'hui. Voici ce qu'il faut retenir de la réunion:

3 De l'administratif allégé

Des mesures plus faciles et simplifiées visent à réduire les charges administratives des agriculteurs, bien que cela doive encore être clarifié et précisé.

4 La réduction de l'import de produits ukrainiens

La réduction l'impact des produits ukrainiens qui arrivent en Europe a également été évoquée. Des quotas vont être rétablis dans certains cas, en fonction du nombre et des volumes des produits importés en Belgique.