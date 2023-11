Comment la compagnie Brussels Airlines a réussi à se redresser après la pandémie?

Dorothea von Boxberg, la CEO de Brussels Airlines, était l’invitée de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, elle est revenue sur le bilan positif de la compagnie qui a transporté plus de 2,4 millions de passagers entre juillet et octobre.



La patronne indique que les résultats de Brussels Airlines sont très positifs et devraient l’être pour toute l’année 2023. Une compagnie qui revient de loin, il y a 10 ans, elle était quasiment en faillite. "Nous ne devons pas aller si loin dans le passé. Durant la pandémie, on a connu des moments très difficiles et on a accumulé des pertes de 500 millions d’euros, voire près de 600 millions d’euros, et donc c’est vrai que la faillite était proche", pointe Dorothea von Boxberg qui estime aussi que plusieurs éléments ont permis de redresser la société : "Le gouvernement belge a certainement sauvé Brussels Airlines pendant la pandémie. Et le groupe Lufthansa a aussi fortement contribué, en remboursant cette aide d’Etat et en nous aidant à acquérir de nouveaux avions. Mais, nous apportons aussi au groupe, cela ne va pas que dans un sens".

Et la pollution dans tout ça ?