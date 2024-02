Comment mieux rémunérer nos agriculteurs ? Grâce à une coopérative, les sociétés agro-alimentaires acceptent de payer plus cher leurs productions

Dans le contexte du mouvement de colère des agriculteurs, on cherche des solutions pour les payer plus justement et valoriser leur production au plus équitable. Par exemple, la coopérative "Farm for good" met en lien les agriculteurs et les entreprises agro-alimentaires qui acceptent de payer plus cher les productions locales.

Cette rentabilité provient notamment d’une coopérative qui valorise sa production à un prix supérieur à celui du marché. Les graines de Régis se retrouvent désormais dans une moutarde belge et bio fabriquée à moins de 60km de sa ferme. "Notre rôle c’est de pouvoir faciliter l’approvisionnement en local d’entreprises agro-alimentaires. Donc on sait bien que ces entreprises ont besoin de volume, de qualité standard et c’est très difficile de le faire en direct avec des agriculteurs. Donc, on facilite ce lien-là", explique Clotilde de Montepellier, cofondatrice de la coopérative "Farm for good". "Il y a un agronome qui nous suit puisque la moutarde c’est une nouvelle culture qu’on ne connaissait plus ou pas du tout en Belgique", indique le producteur.

L’entreprise débourse jusqu’à 2 fois plus que les prix du marché international

Dans une usine à Ciney, un pot de moutarde sur quatre est dorénavant produit avec des graines d’origine belge. Pour cela, l’entreprise débourse jusqu’à 2 fois plus que les prix du marché international. "C’était râlant aussi pour nous de se dire que l’on voit de la moutarde partout en Belgique, mais la culture n’était jamais valorisée dans la moutarde que tout le monde consomme en Belgique. Au niveau logistique et empreinte carbone, c’était aussi une évidence qu’il fallait acheter plus près de chez soi", estime Arthus De Bousies, administrateur-délégué de Bister.