Comment planifier vos funérailles ? Qui décide de ce qui advient de votre corps ?

Vous pouvez effectivement tout prévoir à l’avance. L’enterrement et vos dernières volontés. Cela permet de faciliter la situation pour vos proches, une fois que vous ne serez plus là, notamment la gestion des funérailles et de votre sépulture.

Deux documents à rédiger

Pour cela, il y a deux documents à rédiger. Tout d’abord, il y a la disposition de dernière volonté. Ce document est prévu pour que vos proches respectent vos demandes. Il en existe de plusieurs types. Vous y précisez par exemple les obsèques que vous aimeriez avoir. Que deviendra votre corps ? Enterrement, crémation, don à la médecine ?