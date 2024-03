Constat alarmant à Bruxelles: 3 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté

Les inégalités sociales sont particulièrement marquées dans la capitale et accélérées par les dépenses liées au logement. Ainsi, les 10% des Bruxellois avec les plus faibles revenus consacrent plus de 45% de leurs revenus aux dépenses de logement. Certains doivent ainsi vivre avec 9€ par jour alors que les plus nantis vivent avec 100€ par jour.

Près de trois personnes sur dix (28%) vivaient sous le seuil de risque de pauvreté en Région bruxelloise l'an dernier, contre 8% en Flandre et 15% en Wallonie. C'est ce qui ressort du Baromètre social publié par l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.

Dans la capitale toujours, les personnes pauvres y sont plus pauvres et les personnes riches, plus riches. Les 10% de la population avec les plus bas revenus vivent avec moins de de 985€ par mois contre moins de 1.250€ dans l'ensemble du Royaume. À l'inverse, les 10% des plus aisés vivent avec + de 4.120 euros par mois à Bruxelles, là où il n'est que de 3.735€ en Belgique.

Aux Restos du Cœur de Saint-Gilles, 144.000 repas ont été distribués l'an dernier. Cela représente une augmentation de 7% en un an.

Rami, 31 ans, est Tunisien. Il travaille comme déménageur, mais il ne sait pas se nourrir ou s'habiller. "Je ne suis pas content de manger pour un euro, mais je n'ai pas le choix", dit-il.