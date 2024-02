De plus en plus de cas de grippe recensés chez nous: un pic est attendu dans les prochaines semaines

Partager:

De la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et de gorge, une toux persistante... Pas de doute, la grippe est bel et bien présente dans notre pays. Même si elle est de saison, de plus en plus de cas sont recensés chaque semaine. Dans leurs cabinets, les médecins généralistes sont donc de plus en plus sollicités par les appels des patients. "On est vraiment submergés d'appels. Plus de 100 appels par jour en ce qui me concerne, par des gens qui présentent tous des symptômes qui vont des pics de température, à de la toux, le nez qui coule, le nez bouché, la fatigue, l'altération de l'état général... Pour n'en citer que quelqu'un bien entendu. Et cela amène les gens à consulter", explique le docteur Jacques Leclair.

Cas en augmentation dans les hôpitaux Du côté des hôpitaux, le nombre de patients admis pour complications du virus est lui aussi en augmentation. La plupart sont admis à cause de surinfections et de problèmes respiratoires. Le virus est bien présent depuis quelque temps et le seuil épidémiologique a été passé il y a plusieurs semaines déjà. Pourtant, les cas sont encore en augmentation et le pic n'est pas encore arrivé. On l'estime pour la mi-février. "L'épidémie de grippe a débuté avant les vacances de Noël. On a eu un petit peu de répit pendant ces vacances, et maintenant, on observe une augmentation croissante des cas, sans qu'on ait encore atteint le pic épidémique cette année", note Dr Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre.

La prévention pour s'en protéger Le meilleur moyen d'éviter tout problème reste bien entendu la prévention, et cela passe par la vaccination. Et même si elle est recommandée pour les personnes les plus âgées et celles présentant des comorbidités, elle est aussi recommandée pour les plus jeunes présentant également des comorbidités ou encore les femmes enceintes. "La vaccination reste un moyen facile et efficace pour prévenir, surtout les complications de la grippe, notamment les hospitalisations ou l'hospitalisation aux soins intensifs, et également la mortalité si on est atteint de grippe sévère", poursuit l'infectiologue.