De plus en plus présents, les laits végétaux sont-ils bons pour la santé?

Avoine, soja, amande, les laits végétaux sont de plus en plus nombreux dans nos rayons. Mais que contiennent-ils et quels sont leurs apports en minéraux, sucre ou calcium ? Même rituel tous les jours depuis plus de 4 ans, Sean et Phénicia consomment leur café avec cette boisson, qui a l’apparence d’un lait mais qui n’en est pas un. "Une boisson à base de lait de vache, c’est une boisson à base de lait de vache. Mais, une boisson à base de lait végétal, ça peut avoir tous les goûts du monde. Ça peut avoir des textures différentes, c’est ça qui est vraiment chouette", pointe Phénicia. "On essaye de consommer des produits végétaux, parce que justement on se bat pour le bien-être animal et cela a commencé par les laits végétaux", ajoute Sean.

De nouveaux producteurs se lancent



Alors, dans leur frigo : pas lait de vache, mais plusieurs laits végétaux : à l’avoine, au pois, ou parfumé au chocolat. "J’utilise ces trois laits en règle générale. Parfois, je change, j’utilise du lait de riz, du lait de quinoa", précise Phénicia. Et quand ce n’est pas cette boisson, ils utilisent de la crème végétale dans leur cuisine. Au total, les boissons végétales représentent 8 % à 10% du marché des boissons lactées. Face à ce succès, de nouveaux producteurs se lancent. Depuis près de 5 ans Philippe et Isabelle fabriquent du lait végétal 100 % belge. Premier ingrédient principal : de l’avoine. "Comme on n’ajoute pas de sucre, il faut que la douceur qu’on ressent dans le lait soit naturelle", explique Isabelle Coupienne, la directrice d’une marque de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. "On a travaillé justement avec Isabelle pour identifier la variété d’avoine qui allait nous apporter cette sucrosité tout en équilibre", souligne Philippe Limbourg, cofondateur d’une marque de boisson végétale.

Mais, pour se démarquer sur le marché, ils misent sur un deuxième ingrédient: du quinoa. "Il a finalement une très légère amertume qu’on ne va pas goûter dans le lait, mais qui va rafraîchir la sucrosité de l’avoine. Donc, on a un lait qui a une belle gourmandise, mais en équilibre. Cela veut dire qu’on n’a pas le sucre trop marqué, trop lourd", décrit Philippe Limbourg. De la récolte des céréales dans les champs jusqu’à l’embouteillage, tout est fait localement. Les grains sont triés, transformés en farine avant d’être amenés dans une laiterie

En un an, près de 100.000 litres ont été vendus.

"Je voulais éviter le soja. Et ce que je trouvais dans les rayons ne correspondait pas aux critères que j’avais, c’est-à-dire que cela plaise aux enfants, que ce soit gourmand, que ce soit bon pour la santé et que ce soit le plus local possible", avance encore Philippe Limbourg. Les Belges consomment 4 litres de lait végétal par an par habitant. Des boissons qui coûtent jusqu’à trois fois plus cher que le lait classique. Mais, elles prennent de plus en plus de place dans nos rayons. Alors, sont-elles bonnes pour la santé ? "Cela dépend de la teneur en protéines, en calcium et en vitamine D. Ce sont vraiment les trois choses qu’on retrouve dans le lait de vache et qu’on ne retrouve pas toujours dans les laits végétaux", éclaire la diététicienne Chloé De Smet.



Toutes ces boissons ne se valent pas, certaines contiennent des additifs. Il faut donc bien regarder les étiquettes. Les laits végétaux sont aussi déconseillés pour les bébés et les jeunes enfants, en raison du manque de nutriments.