Denis Van Weynbergh arrive à Lorient et termine 30e du Retour à La Base

Pour se qualifier pour le Vendée Globe, le marin et son bateau doivent accumuler des miles nautiques, disputer deux courses qualificatives en solitaire, une en 2023 ou 2022 et une en 2024, et en terminer une des deux dans un temps qui ne doit pas être plus d'une fois et demi supérieur au temps du vainqueur. Dans le cas du Retour à la Base, Van Weynbergh valide les 3.500 miles parcourus, mais dépasse pour 2h30 les 150 pour cent du temps du vainqueur.

Deux transatlantiques entre la France et New York, au printemps 2024, constitueront les deux dernières épreuves qualificatives.

Le Vendée Globe 2024 s'élancera le 10 novembre des Sables d'Olonne.