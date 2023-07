Départs en vacances: faut-il prendre une assurance voyage spécifique?

Nevert Degirmenci, la porte-parole d’Assuralia, la fédération des entreprises d’assurance, était l’invitée du RTL info 13h, pour parler des différentes assurances voyage qui existent.



Est-ce que les assurances voyages ne font pas doublon avec les assurances qu’on possède déjà ? Cela va dépendre un peu de ce que vous recherchez.

"Les assurances voyage vont vous couvrir et vous assister en cas de pépin ou si vous ne pouvez pas partir. Mais, il faut savoir que certaines assurances qui vous couvrent toute l’année peuvent intervenir sur votre lieu de vacances, comme l’assurance familiale, qui va intervenir si vous causez des dommages à autrui, l’assurance hospitalisation. L’assurance habitation aussi, si vous louez une maison de vacances, l’assurance contenu va également intervenir dans votre location de vacances. Et c’est aussi le cas pour l’assurance protection juridique, qui va vous offrir une assistance et des conseils juridiques, si vous avez un litige, par exemple", détaille la porte-parole d’Assuralia.