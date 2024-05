Face à une météo capricieuse, les limaces prolifèrent dans les potagers: "Il y a vraiment une quantité importante"

Malgré le beau temps d'aujourd'hui, la pluie des derniers jours complique le travail dans les jardins et potagers. En cause, les sols sont encore très humides et donc difficiles à travailler. Et pour ne rien arranger, il faut aussi composer avec un nombre important de limaces cette année.

Malgré la météo de ces derniers jours, et une terre lourde, Bernard a déjà sorti ses outils et commence à cultiver sa parcelle dans un potager collectif. "Ce qui va être compliqué, c'est de travailler la terre. Pour l'instant, elle est dure. La végétation pousse vite et prend le pas sur les semis qu'on pourrait avoir faits", constate-t-il.

La préparation du potager prend donc plus de temps. Dans cette jardinerie, on conseille d'attendre avant de planter en profondeur. "Beaucoup de gens n'ont pas encore pu planter, par exemple, leurs pommes de terre. Mais maintenant on commence à planter des petites salades, du céleri, des choux, ce genre de choses, qui demandent un travail moins profond au niveau du sol", précise Fabrice Abras, pépiniériste.