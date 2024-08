Des associations juives déposent plainte contre le groupe médiatique DPG

Plusieurs organisations juives, internationales et belges, annoncent vendredi leur décision de déposer plainte contre le chroniqueur flamand Herman Brusselmans et le groupe de presse DPG Media. Une information judiciaire a déjà été ouverte à l'encontre de M. Brusselmans en raison d'une de ses chroniques parue dans le magazine Humo.

Dans sa chronique, l'écrivain confiait vouloir "enfoncer un couteau pointu dans la gorge de chaque juif (qu'il) rencontre" après avoir vu les images d'un enfant palestinien hurlant après que sa mère se soit retrouvée ensevelie sous des décombres à Gaza.

L'association juive européenne (EJA) et la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) ont déjà déposé plainte contre l'auteur, tout comme l'organisation pour l'égalité des chances Unia. Mercredi, le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), le Forum der Joodse Organisaties (FJO) et l'Institut Jonathas, ont également entamé une procédure de citation directe contre Herman Brusselmans.