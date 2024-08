La Côte d'Azur, le "rêve" réalisé sur le tard d'Andrée: "J'avais 60 ans quand j'y suis allée pour la première fois"

Un "rêve" réalisé sur le tard

"Mes parents étaient plutôt rampants, comme je dis, car on ne prenait pas l'avion. Le plus beau voyage était donc la France, et la Côte d'Azur, c'était vraiment le nirvana. Le sommet pour eux, c'était d'aller à Cannes, car ils y avaient leurs habitudes. Déjà à cette époque, cela me semblait très bling-bling", se rappelle-t-il.

Pour Andrée aussi, même si elle a dû attendre quelques années avant de réaliser son rêve. "Ça a été mon rêve pendant des années d'aller à la Côte d'Azur. J'y ai finalement été pour la première fois quand j'avais soixante ans ! Je n'y étais jamais allé avant. Mon mari m'avait fait une enveloppe avec de l'argent pour y aller. On est resté trois semaines, et on y est retourné plusieurs fois par la suite. J'adore vraiment cette région !"