"Des employés plus performants": pour booster la productivité, les entreprises misent sur… les collations saines

De plus en plus d’entreprises adoptent des snacks sains pour leurs employés. Sont-ils meilleurs pour notre productivité au travail?

À l'heure du déjeuner ou du goûter, la tentation d'aller chercher un encas au distributeur est souvent grande. Chips, gaufres ou encore chocolats. L'offre est limitée et généralement pas très saine. Ces aliments mauvais pour la santé, ont-ils un impact négatif sur nos performances au travail? Florian Etienne en est convaincu. Il a donc développé des collations 100% naturelles et garanties sans additifs pour les entreprises: "On a par exemple des mangues séchées, du granola, plein de sortes de barres différentes."

La start-up de Florian Etienne livre 150 entreprises en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France. Le succès est visiblement au rendez-vous: son chiffre d'affaires augmente tous les mois de 15 à 20%. "On est convaincu qu'on peut faire partie d'une stratégie plus globale de culture d'entreprise qui permet aussi d'avoir des employés plus performants, qui se sentent mieux mentalement et physiquement", explique le cofondateur.