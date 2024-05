Des ralentissements avant d'arriver sur le ring de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h09 Des ralentissements avant d'arriver sur le ring En région Liégeoise, vous perdez 5 minutes ce matin sur l'E25 Maastricht-Liège, entre Jupille et Bressoux, en direction de la cité ardente. 10 minutes de perdues sur l'E411 en province de Namur ce matin. C'est à l'approche du chantier de Daussoulx, en direction de Bruxelles. On en vient à la situation autour de Bruxelles. Pour arriver sur le ring, vous perdez 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles, en arrivant à proximité de l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. 15 minutes supplémentaires sur votre temps de parcours depuis l'E19 et Malines, entre Zemst et Machelen. 15 minutes aussi sur l'E40 depuis Gand entre Affligem et Grand-Bigard, vers Bruxelles.

un quart d'heure également de perdu sur l'E429 depuis Tournai, entre Tubize et le ring. Enfin, sur le ring de Bruxelles maintenant, 2 chantiers vous ralentissent comme d'habitude.

Vous perdez 20 minutes à l'approche de celui de Vilvorde. C'est entre Expo et Machelen, direction Zaventem. Et puis vous êtes ralenti durant 20 minutes pour rejoindre le carrefour Léonard. C'est entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo.



07h28 Des ralentissements habituels Seuls les ralentissements habituels vous posent problème ce matin sur les routes. Sur le ring de Bruxelles notamment, à l'Ouest, vous perdez 6 minutes entre Grand-Bigard et Forest. Un peu plus loin, c'est 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel. Dans l'autre sens, vous perdez 20 minutes entre Expo et Machelen, en direction de Zaventem. C'est à l'approche du chantier du viaduc de Vilvorde. A l'approche de l'autre chantier, celui de Léonard, vous perdez actuellement 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo. Au sud de Bruxelles, vous êtes ralenti 6 minutes en intérieur, entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine. Enfin, pour arriver sur le ring maintenant, vous ralentissez 4 minutes depuis Namur et l'E411. 9 minutes depuis l'E429 à Tubize.

Et puis 3 minutes depuis Liège, pour vous qui arrivez de l'E40.

07h10 Un véhicule en panne sur le ring intérieur de Bruxelles On nous signale un véhicule en panne sur le ring intérieur de Bruxelles. C'est en voie de droite, à hauteur de Zellik, entre Grand-Bigard et Wemmel. Ce qui provoque des files en amont. Vous êtes ralenti durant 6 minutes entre Grand-Bigard et Jette. Cela ralenti aussi un peu plus loin toujours sur ce ring intérieur. Vous perdez 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem. Sur le ring-est, entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, là vous perdez 15 minutes. C'est à l'approche du chantier de Léonard. Pour arriver sur le ring maintenant, depuis l'E429 de Tournai, c'est 10 minutes de perdues entre Tubize et la chaussée de Mons.

Enfin, pour vous qui circulez dans le sud du pays, en direction du Grand-Duché de Luxembourg. Vous perdez 5 minutes actuellement sur l'E411 entre Sterpenich et Cappellen.

06h33 Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles Cela commence à ralentir sur le ring de Bruxelles. A l'approche du chantier du tunnel Léonard d'abord, vous perdez actuellement 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo et de l'E411. En arrivant sur l'autre chantier maintenant, celui de Vilvorde, vous êtes ralenti 6 minutes entre Grimbergen et Machelen, direction Zaventem. Et puis toujours sur ce ring intérieur, entre Grand-Bigard et Wemmel, vous perdez également 6 minutes entre Grand-Bigard et Wemmel. Enfin, pour arriver jusqu'au ring depuis l'E429, c'est déjà 6 minutes de perdues aussi entre Tubize et la chaussée de Mons.