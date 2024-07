La Belgique jouera aussi pour la 9e place chez les messieurs

Maxime Deloyer (FIP 187) et Laurent Montoisy (FIP 790) ont débuté par une victoire 6-3, 6-1 contre Dominik Bierent (FIP 1215) et Rainhard Boisits. Arnaud Meessen (FIP 508) et Jérôme Peeters (FIP 280) ont ensuite pris le dessus sur Moritz Eiersebner (FIP 1695) et Christoph Krenn (FIP 1695): 6-4, 6-2. François Azzola (FIP 303) et Clément Geens (FIP 107) ont déclaré forfait pour le troisième match, la victoire étant déjà acquise.

La Belgique avait terminé troisième du groupe D derrière le Portugal et la Suède et devant le Danemark. Les joueurs entraînés par le Chilien Juan Pablo Abarca de la Fuente avaient battu la Hongrie (3-0) dans leur premier match de classement. Ils affronteront le Danemark pour la 9e place samedi.