Des températures polaires dans les prochains jours: voici comment bien protéger sa plomberie

Pour tout ce qui est robinetterie extérieure, "il faut toujours la purger avant l’hiver", souligne Maxime Varin. "L’idéal est d’avoir une purge dans le bas de la tuyauterie pour vidanger tout le tuyau. Il existe des robinets en métal beaucoup plus résistant. On les appelle les robinets antigel. Il y en a avec une purge automatique. Cela permet d’éviter que l’eau se dilate en gelant."

"Idéalement, il faut isoler les tuyauteries qui sont directement en contact avec l’extérieur, ou dans un endroit très froid. Surtout quand il y a un vent qui souffle. Car, quand l’air souffle sur la tuyauterie, cela accentue le gel. Idéalement, quand on a des tuyauteries en alpex, ce sont des multicouches en synthétique, explique-t-il. Il faut vraiment bien les protéger car l’eau qui gèle se dilate, fait gonfler la tuyauterie, et la fait péter. Quand c’est en métal, cela prend beaucoup moins de temps, mais l’alpex, ça pète tout de suite. Il faut un isolant assez épais qu’on peut trouver chez tous les fournisseurs."

Isolez les robinets et les conduites dans les pièces non chauffées (cave, grenier, garage) et contrôlez cette isolation chaque année. Maxime Varin, plombier-chauffagiste à Bruxelles, livre ses conseils.

Comment s’assurer que l’eau ne stagne pas quelque part ? "Pour éviter cela, il faut regarder la tuyauterie en contact avec l’extérieur. Il faut purger dans le point bas. Si on n’a pas cette possibilité et qu’il y a des risques, il faut faire installer un petit purgeur manuel (un petit capuchon), qu’on ouvre dans le bas de la tuyauterie pour vidanger l’eau sous pression."

Faut-il isoler le compteur d’eau ? "Il ne faut pas le faire quand c’est dans une cave chez soi, et qui n’est pas en contact avec l’air frais. Il y a parfois des phénomènes de condensation qui peuvent se créer sur les conduites quand il fait très froid à l’extérieur. Quand il y a une trop grosse différence de température, on peut isoler le compteur. La condensation peut faire rouiller la tuyauterie et l’abimer sur le long terme."

Faut-il purger ses radiateurs à l’intérieur ? "Au début de l’hiver, on le fait toujours un peu. Mais une fois qu’il n’y a plus d’air dans le circuit, on n’est plus censé en avoir, sauf si on rajoute dans la pression dans le système de chauffage. Par contre, il faut bien faire attention au condensats dans la chaudière, qui repasse parfois par l’extérieur. Du coup, avec le gel, cela crée des blocs dans l’évacuation. Cela se passe uniquement dans les chaudières à condensation", conclut Maxime Varin.