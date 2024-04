Brussels Airport veut recruter 75 agents de gardiennage: avis aux candidats, il y a une prime à la clé

Déjà un millier d'agents de gardiennage qui assurent la sécurité des vacanciers travaillent dans l'aéroport. Seulement, cet été, il faut renforcer les effectifs. 75 agents supplémentaires seront embauchés avant la période estivale. "Donc il faut compter qu'aujourd'hui ça pourrait fois quatre. C'est ce qu'il faut penser comme chiffre. On attend plus de 40 000 passagers par jour. Donc on a besoin d'un renfort pour la période été, parce que tout comme les passagers, nos agents de sûreté partent aussi en congé", note Christophe Tack, responsable des opérations à Brussels Airport.

Alors pour attirer les candidats, la société propose plusieurs avantages. "On donne les formations, on offre les formations. On donne une prime de 1000 euros après 6 mois et avec les partenaires sociaux, on a fait des groupes de travail pour négocier des règles de planning, pour avoir une grande concordance entre la vie privée et la vie professionnelle".

Avis aux candidats, vous serez chargé de patrouiller dans toute la zone aéroportuaire, de prodiguer les premiers soins en cas d'accident ou encore d'inspecter les bagages, véhicules et passagers.