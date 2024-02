D'ici 2050, la moitié de la population sera myope: longtemps considérées comme une contrainte, les lunettes sont maintenant tendances

Les toutes premières lunettes ont été inventées au 13e siècle et pendant longtemps, elles étaient considérées comme une contrainte médicale. Mais aujourd’hui, pour beaucoup, ce n’est plus du tout un problème d’en porter.

À lire aussi "Une différence pour de nombreux Belges": du changement concernant le remboursement des lunettes et des lentilles

Les lunettes font désormais partie du look. En effet, Thierry Segaert est ophtalmologue depuis 22 ans et il a remarqué cette évolution. Déjà dans les années 90, avec l’arrivée de grands noms de la mode dans les lunettes. "Armani et Dior sont arrivés, et les autres ont suivi. Fatalement, les gens viennent acheter une couleur, une forme, ils viennent chercher autre chose que simplement un objet pour mieux voir. Il y a même des jeunes qui sont contents quand ils doivent en porter", explique-t-il.



Aujourd’hui, les clients ont des centaines de choix, avec tout type de couleurs, de forme, et de prix. Mais ce succès de la lunette, n’a pas pour autant fait baisser les ventes de lentilles. "La lentille, pour la plupart des gens, cela peut-être un complément, pour le sport ou les vacances par exemple".



Seulement, ces lentilles et ces lunettes vont faire encore plus partie de nos vies dans les 30 prochaines années : d’après plusieurs études, la moitié de la population sera myope en 2050. "La myopie, c'est l'œil qui est trop long. Le manque d'exposition à la lumière naturelle favoriserait ceci. On est moins dehors, car on est beaucoup plus exposé aux écrans, aux smartphones", détaille Aurélie Ledoux, cheffe du service d’ophtalmologie, au CHU UCL Namur.