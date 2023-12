"Une différence pour de nombreux Belges": du changement concernant le remboursement des lunettes et des lentilles

Un budget de 3,3 millions d'euros a en effet été dégagé afin de réduire le seuil de dioptrie de 7 à 6 pour le remboursement des lentilles et des lunettes pour les patients âgés entre 18 et 65 ans.

Concrètement, cela implique pour ce groupe un remboursement de 79 à 369,24 euros par verre après une visite chez un opticien conventionné et ce quel que soit le type de verres. Les verres unifocaux ainsi que les verres bifocaux, trifocaux ou progressifs seront remboursés pour ceux qui ont une vision de 6. Les nouveaux tarifs s'appliquent à tous les âges.

"Cela fera une différence pour de nombreux Belges", se réjouit Claude Rolin, président de la Mutualité chrétienne. "Nous sommes heureux que les lunettes et les lentilles deviennent plus abordables pour un plus grand nombre de personnes", conclut l'intéressé.