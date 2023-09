Distraction ou outil pédagogique: le smartphone en classe est interdit... ou recommandé

Faut-il ou non interdire le GSM en classe, dans le secondaire? Vaste débat, sur lequel toutes les écoles ne sont pas d'accord. Certaines l'ont interdit, car elles estiment que cela distrait les élèves. D'autres au contraire, y voient un outil pédagogique.

Dans cette école d'Ixelles, pas question d’être distrait par un message ou une notification. L’enseignant a toute l’attention des élèves. Ils ont leur téléphone sur eux mais pas question d’y toucher. Les smartphones sont dans des pochettes scellées pour les déverrouiller, il faut passer devant cet aimant dans le hall d’entrée. "Ça nous aide à mieux nous concentrer", remarque une élève. "On est totalement coupé du monde. C'est hyper pratique."

Cette école de Beaumont a fait un autre choix, le smartphone est bienvenu en classe. Il est même utilisé à la demande des enseignants. Faire des expériences, prendre des mesures, rechercher, vérifier des informations,... apprendre devient presqu’un jeu. "Ça ajoute une partie ludique et ça fait passer beaucoup plus vite le temps en classe", explique un élève. "On apprend sans s'en rendre compte."

Mais les élèves le reconnaissent, c’est parfois compliqué de résister. "On est vachement tenté", sourit un élève. "Mais on fait en sorte de ne pas être vu."



S'il y a quelques inconvénients, cette enseignante voit surtout une opportunité d’aider les jeunes à développer leur esprit critique. "On aide les élèves à s'y retrouver dans le flux de l'information", explique Stéphanie Dujeu, professeur d’histoire à l'Athénée Royal Simone Veil à Beaumont.

L'avis d'un psychologue