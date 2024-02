Encore beaucoup de trous dans les rayons des supermarchés: cette situation va-t-elle se poursuivre?

Les dépôts bloqués par les agriculteurs impactent toujours les supermarchés. Beaucoup de rayons étaient encore vides dans les magasins ouverts ce dimanche. C'est même parfois le cas dans des magasins dont les dépôts avaient été débloqués, il y a plus de 24 heures.

Dans le magasin Delhaize bruxellois où nous nous rendons, le constat, est évident : de nombreux rayons sont vides. Celui qui est habituellement consacré au prêt à manger est aujourd'hui rempli de fraises ou de framboises.

Les blocages aux dépôts de Zellik et de Ninove ont été levés ce samedi midi, mais ici, toujours aucun camion de livraison en vue. Le rayon lait est complètement vide. C'est la même histoire pour le poisson, alors on ferme le rayon avec un rideau : "On l'a fermé pour au moins arrêter un peu la production de froid, puisque de toute façon, il n'y a rien dedans", justifie Renaud Caeymaex, le gérant du magasin.