Épargner pour ses enfants, une bonne initiative ?: "Vous avez une certaine sécurité"

Six parents sur dix épargnent pour leurs enfants. En moyenne, il s’agit de moins de 50 euros par mois placés sur un compte. Pour quoi faire ? Est-ce la solution la plus sûre et efficace ?

Les parents sont par nature inquiets pour l’avenir de leurs enfants et c’est bien normal. S’assurer qu'ils aient un budget de sécurité (en cas d’accidents ou de déconvenues, par exemple) permet d’être un tant soit peu rassurés.

Ouvrir un compte au nom de l’enfant, généralement créé dans les 6 premiers mois suivant la naissance de ce dernier, est la manière d’épargner la plus fréquente et la plus sûre selon les parents. "On a ouvert un compte, les grands-parents ont aussi ouvert un compte, et de temps en temps, quand on pouvait, on mettait de l’argent de côté pour eux", témoigne une mère. "50 euros tous les mois pendant 20 ans", affirme une autre.