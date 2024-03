Gonorrhée, syphilis ou chlamydia: le nombre de cas d'IST est en augmentation en Belgique

Le nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles (IST) a augmenté en Belgique en 2023 par rapport à 2019, soit la dernière année avant l'épidémie de Covid-19, a indiqué lundi l'Institut de santé publique Sciensano. Cette hausse fait écho à "l'augmentation inquiétante" des maladies sexuellement transmissibles rapportée plus tôt dans le mois par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans l'Union européenne.

Ainsi, depuis 2019, dernière année avant la pandémie de coronavirus qui a chamboulé les contacts sociaux et freiné la détection, la gonorrhée a connu une augmentation marquée, alors qu'une hausse plus légère a été observée pour la chlamydia et la syphilis.