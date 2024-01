Grève de 24h des pilotes de Brussels Airlines ce samedi: 70 à 80% des vols prévus seront annulés

La compagnie fait savoir que les voyageurs dont les vols sont annulés en seront informés. Ils pourront demander un remboursement ou une nouvelle réservation sur un autre vol. "Nos équipes mettent tout en œuvre pour que les voyageurs arrivent à destination le plus rapidement possible, en étroite collaboration avec les autres compagnies aériennes du groupe Lufthansa", a déclaré Nico Cardone, porte-parole de Brussels Airlines.

Le conflit porte sur le "plan cafétéria", une série d'avantages extralégaux que les pilotes reçoivent en plus de leur salaire normal. Selon le BBTK, la direction refuse d'indexer ce plan cafétéria, réduisant de facto le pouvoir d'achat des pilotes. Olivier Van Camp affirme également que la direction avait promis d'appliquer l'indexation après qu'un juge a tranché en faveur des syndicats. Mais elle a finalement annoncé qu'elle ferait appel de la décision.

Brussels Airlines a, en réaction, mis sur pied une task force chargée d'évaluer l'impact de la grève et les conséquences pour les passagers, a déclaré sa porte-parole, Joëlle Neeb.

"Brussels Airlines reste déterminée à être l'un des meilleurs employeurs en Belgique et reste ouvert à un dialogue constructif avec les syndicats. Nous ne partagerons pas plus de détails de ces échanges", poursuit la compagnie aérienne. "La grève n'est pas une solution au conflit. Au contraire, elle a un impact négatif sur notre entreprise et pèse sur les investissements futurs. Nous appelons les syndicats à nous rejoindre autour de la table pour poursuivre les échanges et éviter des dommages évitables à Brussels Airlines."