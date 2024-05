La Pride met à l'honneur la communauté LGBTQIA+ ce week-end: mais que signifie cet acronyme ?

Toute la journée et la soirée de ce samedi sont dédiées à la communauté LGBTQIA+ à Bruxelles avec la Pride. Appelée aussi marche des fiertés, cet événement met à l'honneur les minorités de genres et sexuelles. Mais à quoi se rapporte cet acronyme ?

Le signe + inclut toutes les autres identités qui ne sont pas représentées par toutes ces lettres. L'acronyme évolue constamment pour être à chaque fois plus inclusif. Par exemple, l'acronyme est plus long aux Etats-Unis : LGBTTQQIAAP, qui incluent en plus de celles expliquées ci-dessus, les personnes en questionnement, les alliés hétérosexuels à la cause, les pansexuels (les personnes attirées par n'importe quel genre). Parfois, il y a également un O pour "Other", à savoir, les autres.

Quel est son origine ?

Cet acronyme a été créé par les défenseurs des causes lesbiennes, gays et bisexuelles dans les années 90, aux Etats-Unis. Au départ, il n'y avait que LGB pour décrire la communauté qu'ils formaient. Au fil des années, il s'est étoffé et il est bien possible qu'il soit encore amené à évoluer.