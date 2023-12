Grève sur le rail mercredi et jeudi: voici les perturbations annoncées

En raison d'un mouvement de grève de certains syndicats au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail, un service de trains alternatif sera mis en place dès 22h00 ce mardi 5 décembre au jeudi 7 décembre inclus. Trois trains IC (reliant les grandes villes) sur cinq circuleront mercredi et jeudi, prévient la SNCB.

La CSC Transcom, la CGSP Cheminots et le SLFP Cheminots avaient déjà débrayé du 7 novembre 22h00 au 9 novembre 22h00. Les deux dernières formations rempilent ces 5, 6 et 7 décembre aux mêmes heures. Les syndicats dénoncent un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes. De son côté, le syndicat chrétien a retiré son préavis de grève "après des discussions constructives et des engagements concrets de la part de la direction", selon la SNCB.