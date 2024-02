Il manque de tout dans certains rayons de supermarchés: voici les enseignes impactées par les blocages de dépôts

Dans plusieurs enseignes, il manque de tout. Chez Lidl, par exemple, il n'y a toujours pas de produits laitiers, plus d'eau, plus de pain et presque plus aucune viande. Seules les livraisons de fruits et légumes retrouvaient leur place progressivement en rayon.

Le constat est le même chez Aldi. Malgré le déblocage du centre de distribution de Villeroux, les palettes sont encore en cours de livraison.