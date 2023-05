"Il y a un lien direct avec les égouts": saviez-vous que la météo peut influencer la qualité de l'eau des zones de baignade? Voici pourquoi

"Normalement, en dessous de 16 degrés et quand il fait froid ou qu'il pleut, on n'ouvre pas la baignade", note d'emblée Frédéric Tambour, maître- nageur au lac de Bambois à Fosse-la-ville. Prendre la température de l’eau tous les matins pendant la période de baignade, c’est le premier rituel de la journée pour Frédéric. "A ce jour, la température est à 18,5 degrés."

La météo joue un rôle essentiel. Les averses orageuses et les températures élevées augmentent le risque d’apparition de celles que l’on surnomme : l’algue bleue. Comme c'est arrivé fin de l’été 2019. Les fortes pluies aussi ont un impact direct sur la qualité de l’eau surtout dans les rivières.

"Quand ce sont des pluies intenses, à un moment donné, il faut que ça déborde quelque part. Ça déborde par un système qu'on appelle déversoir d'orage. Vous avez un mélange d'eau pluviale et d'eaux usées, donc des maisons, qui est déversé directement au cours d'eau, sans aller à la station d'épuration. Et ça évidemment, comme on mesure les bactéries d'origine fécale pour justifier la bonne qualité ou non de l'eau de baignade, il y a un lien direct entre les égouts et la qualité d'eau de baignade", développe Catherine Latour, attachée qualifiée au SPW Environnement. Elle est responsable des 26 zones de baignades en Wallonie.

Chaque semaine durant l’été, des contrôles approfondis sont effectués dans un laboratoire pour garantir la sécurité des baigneurs. En parallèle, de nouvelles zones de baignades sont en permanence prospectées. "Ce n'est pas toujours facile, parce que sur les plans d'eau, beaucoup de plans d'eau ne sont pas disponibles pour la baignade parce que ce sont des étangs de pêche, des réserves naturelles ou tout simplement des propriétaires privés qui n'ont pas envie de faire de leur étang un étang de baignade ouvert au public", poursuit-elle.