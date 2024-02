"Ils viennent de tous les horizons": plus de 200 chercheurs du Télévie en colloque à l'hôpital Erasme

Les chercheurs et chercheuses du Télévie sont en séminaire scientifique. Dans ce cadre, ils viennent présenter leurs projets, ce sur quoi ils travaillent… Grâce à vos dons !

"Ils travaillent sur des thématiques variées. Certains se penchent sur la question du cancer du sein, d’autres sur celui de la peau ou du système digestif. Tous visent une meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux des maladies avec pour but ultime de soigner plus de patients".

"Ils sont plus de 200 et ils se sont donné rendez-vous ici, à l’hôpital Erasme de Bruxelles. Ils viennent de tous les horizons, de toutes les universités en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi en Grand-Duché du Luxembourg", explique notre journaliste, Lisa Saint-Ghislain, sur place.

En quoi ce type d’événement est utile à la communauté scientifique ?

"C’est un moment de partage d’idées, de connaissances. Ça suscite des collaborations et pour les jeunes, ça leur permet de faire partie d’une communauté de recherche, et c’est très important", répond Cédric Blanpain, professeur à l’ULB et promoteur de projet de recherche Télévie.

"En tant que promoteur, comme vous le savez, le financement de la recherche est le nerf de la guerre, donc c’est essentiel", continue-t-il. "Sans le Télévie, il n’y aurait pas de recherche ou, en tout cas, pas la recherche qu’on pourrait mener aujourd’hui. C’est toujours extraordinaire de faire partie du Télévie et j’invite tout le monde à y contribuer au travers des donations et à travers la générosité".