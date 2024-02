Donner 1 euro, c'est le défi que lance le Télévie ce week-end: une chercheuse nous rappelle pourquoi il est aussi important de donner

Demain, dimanche, c'est la journée mondiale contre le cancer, mais n'attendons pas demain pour aider la recherche. Durant tout le week-end, on va se lancer un défi : et si chacun de nous donnait 1 euro aujourd'hui...? 1 euro c'est déjà ça et ça permettrait de faire avancer encore un peu plus la recherche contre la maladie. Pour ça, rendez-vous sur le www.televie.be .

"On ne se rend pas compte à quel point c'est important de donner pour la recherche", explique-t-elle. "En recherche, on produit de nouvelles connaissances et ces connaissances ne rapportent pas d'argent mais en coûtent beaucoup, notamment pour payer les chercheurs et le matériel dont on a besoin. Même nous, en tant que cherchers, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent".

Quelles sont les priorités de la recherche contre le cancer ?

"A l'heure actuelle, il y a des cancers, comme celui du sein, qui guérissent très bien. Mais des cancers plus rares, comme celui des enfants, sont toujours mal soignés, notamment pour des raisons économiques. Il y a des cancers qui n'ont connu aucune évolution depuis les années 90 en terme de survie. Il y a un cruel besoin pour ces cancers rares", précise-t-elle.