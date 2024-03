"Ils voulaient me mettre un balai dans le derrière": un ex-militaire dénonce les traitements dégradants au sein de l'armée

Partager:

Suite aux révélations de faits graves et dégradants au sein de l’armée, des militaires ont décidé de témoigner. Nous avons notamment rencontré un ancien soldat ce vendredi. De manière anonyme, il raconte avoir été menacé de bizutage. "J’étais jeune soldat à l’époque et j’étais dans une unité de Marche-en-Famenne. C’était le soir. On a voulu entrer dans ma chambre par force. Ils voulaient me mettre un bâton, un manche à balai dans le derrière", confie-t-il. J’avais l’impression d’avoir des fous autour de moi

A ce moment-là, il est envahi par des sentiments d’angoisse et d’incompréhension. "Comment et pourquoi ? Je ne savais pas. Je suis tombé dans cette unité et j’avais l’impression d’avoir des fous autour de moi. Ils étaient plusieurs. C’étaient des membres de l’unité qui étaient couverts par l’adjudant de compagnie car cela faisait partie des normes de bizutage de la caserne", assure-t-il. À lire aussi Scandale au sein de l'armée: une deuxième enquête ouverte pour trafics de drogues et d'armes "Je suis parvenu à pouvoir m’enfermer et attendre le lendemain pour partir", ajoute l’ancien membre de la Défense. Cette expérience l’a profondément marqué. Le lendemain, il a d’ailleurs décidé de démissionner. "J’étais dégoûté. Je suis allé trouver l’adjudant et j’ai quitté l’unité. Il était dans le même style qu’eux". Cet ancien soldat assure d’ailleurs qu’il a quitté l’armée en partie à cause de cette soirée traumatisante marquée par ces menaces de bizutage.