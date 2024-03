"Impossible de me connecter à mon compte": que se passe-t-il chez ING ?

Via le bouton orange "Alertez-nous", de nombreuses personnes indiquent ne plus pouvoir accéder à leur application bancaire. "Impossible de me connecter à mon compte", "On ne sait pas retirer d'argent, et ce, même dans le sas des agences", "Plus moyen de faire des paiements mobiles ou consulter les comptes via les applications mobiles ou via le site internet d’ING Belgique", témoignent de nombreux utilisateurs. Mais que se passe-t-il ?

Des problèmes techniques

Certains services bancaires sont momentanément indisponibles sur le réseau ING Belgique en raison d'un problème technique survenu durant des travaux de maintenance, a signalé dimanche la banque dans un communiqué. Cet incident est survenu dans la nuit de samedi à dimanche.