"Je ne peux plus faire de paiement": après le transfert de bpost vers BNP, de nombreux clients n'ont pas accès à leur nouvelle appli bancaire

Depuis ce lundi 22 janvier, bpost banque est officiellement devenue BNP Paribas Fortis. Ce week-end, près d'un million de clients ont changé d'organisme bancaire. Mais de nombreuses personnes, qui témoignent via le bouton orange "Alertez-nous", affirment ne plus avoir accès à leur nouveau compte bancaire.

"Je n'ai plus accès à mon compte", "Je ne sais plus faire de transactions". En tout, c’est plus d’une dizaine de témoignages d’anciens clients bpost devenus BNP ce lundi, qui rencontrent des difficultés avec leur nouvelle application. Depuis le 22 janvier, près d’un million de clients sont passés de bpost à BNP Paribas Fortis, devenue une seule institution unifiée.

La banque a mis en place ce changement durant le week-end et cela semble compliquer la vie de certains clients, comme Kevin, ancien client bpost, qui n’arrive pas à se connecter à sa nouvelle application bancaire. Dans son témoignage, reçu via le bouton orange "Alertez-nous", il indique ne pas parvenir à joindre sa nouvelle banque : "Il semblerait qu'il n'y ait pas assez de personnel pour répondre à la demande des anciens clients de bpost. Ayant rencontré un problème avec la connexion de ma nouvelle application de BNP, je tente depuis deux jours de les joindre pour résoudre mon problème et avoir accès à mon compte afin de faire mes paiements".