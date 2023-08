Ines, Arthur et Sam ont repris le chemin de l'école ce lundi: RTL info a suivi leur rentrée des classes

"Une gourde, une boîte à tartines et des collations" dans le cartable d'Arthur, 4 ans. "C'est chouette, ça va bien se passer", nous dit-il timidement.

Ça y est, les vacances sont bel et bien terminées... Les enfants ont repris, cartable à la main, le chemin de l'école ce lundi matin. Certains étaient impatients, d'autres sont plus stressés. RTL info vous fait vivre la rentrée des écoliers d'une école de Bouge, dans le namurois.

Pour Ines, qui rentre en première primaire, la rentrée est plutôt festive... avec une pointe d'appréhension tout de même. "Je suis stressée... de faire mes devoirs", dit-elle. Sa maman nous explique : "Les filles sont super contentes de rentrer, de revoir leur madame. C'est super cool, on était pressés." Elle préparait la rentrée depuis quelques jours. "C'est assez sportif à la maison, car on a 4 enfants. Donc on était contents de les voir rentrer, surtout qu'il n'a pas fait super beau. C'est le train-train quotidien qui reprend", confie-t-elle.

Dans la petite école de Bouge, on a tout préparé pour accueillir au mieux les élèves : banderoles de bienvenue, croissants et pains au chocolat étaient de la partie.

"Ça change de la crèche"