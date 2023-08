Un préavis de grève déposé le jour de la rentrée: voici la réaction de Caroline Désir

On a répondu le mieux possible à leurs demandes

"On a travaillé pendant 30 mois sur ce dossier. On a répondu le mieux possible à leurs demandes pour pouvoir protéger le mieux possible les droits du personnel", a-t-elle invoqué.

Interrogé sur La Première (RTBF), le ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet (MR) a également regretté la démarche des syndicats: "Le monde de l'école, après la crise du Covid-19, après les inondations, etc. a besoin de sérénité et de stabilité. Je croyais que tout le monde était sur la même longueur d'ondes pour avoir une année apaisée."