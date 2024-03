Info trafic: accidents sur le ring de Bruxelles

08h39

1h15 de retard sur le ring de Bruxelles

La situation est toujours compliquée sur le sur le ring de Bruxelles : l'accident à hauteur de Tervuren et vers Waterloo a été dégagé. Il reste 10 minutes de files entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervruren.

Par contre, dans l'autre sens, les files sont très importantes suite à cet accident au Carrefour Léonard. Vous ralentissez maintenant 1h15 sur 12 km entre Mont-Saint-Jean et le carrefour Léonard.

Toujours 25 minutes à ajouter sur l'E40 entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

20 minutes sur l'E19 entre Zemst et Machelen

Les travaux de l'E411 vous ralentissent 20 minutes entre Champion et Aische-en-Refail. A votre arrivée à Bruxelles, les files sont légères avec "seulement" 5 minutes entre Hoeilaart et le carrefour Léonard.

En région liégeoise, on signale 20 minutes de files sur l'A602 entre Loncin et Avroy-Laveu en direction de Liège, 20 minutes sur l'E25 entre Wandre et Bressoux et 10 minutes sur l'E313 entre Fexhe-Slins et Liège et sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe.