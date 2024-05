Info trafic: plus de 200 kilomètres de files cumulées sur notre réseau routier

Sur l'E40 Liège-Bruxelles, vous ajouterez 20 minutes entre Bierbeek et Heverlee et également 20 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle.

Au niveau du Carrefour Léonard, vous ralentissez maintenant 45 minutes sur 10 km entre La Hulpe et Tervuren vers Zaventem. Il faut ajouter 20 minutes en venant de Namur via la E411 entre Overijse et Léonard et 5 minutes dans la zone de travaux entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail.

Déjà 236 km de files cumulées sur notre réseau routier et pas mal d'entre elles se situent autour de Bruxelles et d'Anvers.

Quittons la capitale car il y a aussi des ralentissements sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Besonrieux et Feluy (+10 min) et dans le sud du Pays sur l'E411 entre l'Aire de Hondelange et Bridel au Luxembourg. Vous perdez là 15 minutes sur votre temps de parcours.

Des files aussi sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Heverlee (+10 min) et également sur l'E429 Tournai-Bruxelles où vous ralentissez 10 minutes entre Tubize et Halle.

Sur le ring intérieur également des files entre Haut-Ittre et Halle (+10 min), entre Dilbeek et jette (+15 min) et ensuite entre Expo et Machelen (+20 min). Dans l'autre sens aussi des files entre Strombeek-Bever et Jette (+5 min)

Les files sont bien présentes au niveau du Carrefour Léonard où, on vous le rappelle, vous circulez sur une seule bande en intérieur vers Waterloo et en extérieur vers Zaventem. Déjà 30 minutes de perdues sur 10 km avant le Carrefour Léonard vers Zaventem. Dans l'autre sens, vous ralentissez 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Il faut aussi ajouter 20 minutes en venant de Namur via la E411 entre Overijse et Léonard.

06h31

Déjà 15 minutes de files vers Zaventem

Les files évoluent vous vous en doutez rapidement au niveau du Carrefour Léonard où, on vous le rappelle, vous circulez sur une seule bande en intérieur vers Waterloo et en extérieur vers Zaventem. Pour l'instant, on compte déjà 15 minutes de files vers Zaventem entre Groenendaal et Tervuren. Dans l'autre sens, vous ralentissez 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Il faut aussi ajouter 7 minutes en venant de Namur via la E411 entre Jezus-Eik et Léonard.

Sur le ring intérieur, plus au nord de Bruxelles, les files sont aussi déjà bien présentes entre Grand-Bigard et Jette (+9 min) puis entre Expo et Machelen (+10 min).

Les premiers ralentissements déjà sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Grand-Bigard (+8 min) et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle (+6 min)

On constate aussi 7 minutes de files sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Familleureux et l'Aire d'Hubaumont vers Bruxelles.