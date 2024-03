Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

Sur ce ring intérieur, vous perdez déjà 3 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 8 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen.

05h59

Jour de rentrée, calme pour l'instant

Pas d'incidents sur nos routes ce lundi matin, jour de rentrée.

On s'attend donc à des ralentissements plus importants vers la capitale aux heures de pointe. On en profite pour vous signaler qu'en région liégeoise, le Tunnel de Cointe est fermé dans les deux sens de circulation pour 10 nuits (du dimanche au vendredi durant 2 semaines de 22h à 6h) et ce depuis hier soir.

Il est donc fermé entre les sorties 35 "Avroy-Laveu" et 39 "Chênée".

Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604.